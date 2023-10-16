Киевский миллионер: Зеленскому придется договариваться с Путиным

Анатолий Лапин.  
16.10.2023 12:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется идти на переговоры с Россией, пусть это даже будет стоить ему должности.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский миллионер Геннадий Балашов, эмигрировавший в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется идти на переговоры с Россией, пусть это даже будет...

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Балашов подчеркнул, что Украине нужно добиться мира, пусть даже эта мера будет и непопулярной.

«Украинцам нужен мир. В данной ситуации, осознав всю опасность, в которой мы находимся с потерей государственности, попаданием в лапы коррупции, мы должны идти на непопулярные меры для Украины. Вот к чему я веду – что придется, и мне бы хотелось, чтобы Зеленский сделал этот шаг, все равно шел на переговоры с Путиным. Ему придется разговаривать.

Путин переизберется, захватил власть, наше отношение к нему может быть самое отвратительное… но придется разговаривать, придется идти на непопулярные меры замораживания конфликта. Даже ценой своего президентства», – заявил Балашов.

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