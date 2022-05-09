Киевский митрополит УПЦ МП написал письмо Путину в защиту язычников-нацистов «Азова»

Митрополит Киевский Онуфрий, глава УПЦ, пока еще формально сохраняющей единство с Московским Патриархатом, но осудившей спецоперацию русской армии, написал письмо президенту Владимиру Путину с призывом освободить нацистов «Азова», окруженных в Мариуполе.

В связи с этим, надеемся, что Вы по-христиански согласитесь на процедуру Extraction для украинского гарнизона в Мариуполе, и дадите возможность находящимся в окружении гражданским лицам, полицейским, пограничникам и военным выйти на контролируемую Украиной территорию либо на территорию третьих стран. Многие страны сочтут за честь взять посредничество в этой операции. Прошу Вас выбрать любую из них во Имя Воскресшего Христа», – пишет митрополит.

«Мой пастырский долг просить Вас о предоставлении возможности всем, кто этого желает, покинуть город Мариуполь – и гражданским лицам, и военным. Во все времена в разных войнах противоборствующие стороны находили возможным проявление гуманизма. Нам известно, что Российская Федерация неоднократно в Сирии выступала посредником при эвакуации комбатантов, попавших в окружение…

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Эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов так пояснил письмо Онуфрия в защиту нацистов.

«Ассоциация православных экспертов просит президента понять, что митрополит Онуфрий является заложником нацистов . Понять -не значит оправдать, так как в православном вероучении нет догмата о непогрешимости архиереев .

Что особенно кощунственно, блаженнейший митрополит Онуфрий в преддверии Дня Победы над нацизмом обратился к президенту Путину с просьбой отпустить нацистов-оккультных неояжычников из «Азова» уже после того, как вице-премьер нацистского режима Верещук заявила, что на «Азовстали» гражданских лиц нет.

С точки зрения православного вероучения такое обращение является искажением православного вероучения так как нацисты из «Азова» являются оккультными неоязычниками. Митрополит Онуфрий сам сравнивает их с «ИГИЛ» в тексте этого обращения, чем даёт понять между строк, что просит за «укроИГИЛ» не по своей воле, как заложник . Следовательно, вся УПЦ является заложником террористического оккупационного нацистского режима Зеленского, чье еврейское происхождение не мешает ему быть нацистом. как верно отметил Сергей Лавров.

Исходя из вышесказанного, мы, как верные чада Святой Церкви, просим президента России Владимира Путина уничтожить этот режим, взявший Церковь в заложники, и намеренный покончить с ней сразу после заключения «мирного соглашения « с Россией, которое задумано в Вашингтоне как акт капитуляции нашей страны. О том, что уничтожение Церкви намечено сразу после подписания «мирного соглашения», заявил спикер Верховной рады Украины Стефанчук, анонсировавший понятие закона «О ликвидации УПЦ» сразу после подписания «мирного соглашения».

Спасение Русской Православной Церкви требует выполнения СВО в полном объёме, каковы бы не были угрозы в адрес России со стороны мировых антихристианских глобалистских сил, возглавляемых США», – цитирует Фролов призыв ассоциации.