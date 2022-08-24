Киевский нацист: Прагу освобождали союзники Гитлера

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Новости Украины

Памятник маршалу Коневу в Праге снесли правильно, потому что чехи уверены, что Советская армия не освобождала их столицу от немецких нацистов, в отличие от власовцев, которые поняли, что гитлеровская Германия проигрывает войну и поддержали Пражское восстание.

Об этом в видеоблоге экс-боевика «Азова», бывшего соратника скандального Олега Ляшко по «Радикальной партии» экс-депутата Рады Игоря Мосийчука, заявил киевский праворадикал и расист Олесь Вахний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему украинцы не хотят признаться: в Праге памятник Коневу, который стоял очень близко к украинскому посольству, и спросить у этих работников украинского посольства, а почему вы молчали, вы бараны? Сколько украинцев в Праге, вы хотя бы обратились к властям Чехии, к властям Праги? А вот власти Праги почему-то проявила инициативу. Власти Праги знают, что никогда Прага Советская армия от немецких нацистов не освобождала. Освободила 1-я дивизия КОНРепа [1-я пехотная дивизия РОА — тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил КОНР воевавшее на стороне нацистской Германии в период Второй мировой войны] – конгресс освобождённых народов России, которым руководил Буняченко, наш этнический украинец. Каким бы он ни был, пусть в каком-то Красном казачестве, но он открыто декларировал, что я украинец, пусть и советский. Но человек понял, что сталинская система преступная, она убийственная. Вот он сдался румынам на Кавказе. Дальше как офицер, как полковник стал генералом и руководил этой дивизией. Так ему и вообще войнам московской освободительной армии, точнее КОНРа, сейчас в Праге хотят поставить памятник. А Украина боится: то есть, мы смотрим – в Варшаве сносят, в Чехии советам сносят, а Украина боится. Где-то во Львове снесли, какой-то от старости памятник, а в Киеве боятся. Потому что Кличко плевать на Украину, и всей Киевской городской раде идея нации неинтересна», – возмущается Вахний.