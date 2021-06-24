Киевский нацист рассказал, как слово «клубнiка» разваливает Украину

24.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Из-за несовпадения украинского языка в разных регионах страны и различного произношения и написания таких слов, как «клубника», Украина разваливается, а её жители сжигают друг другу дома.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бандеровец-русофоб Антон Мухарский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Природная склонность украинцев к эмоциональному высказыванию своих мыслей часто приводит к тому, что у людей горят дома, люди и семьи расходятся. «Добрій день» или «доброго дня»? На Киевщине говорят «творог» на «сыр», а языковеды, которые слышат «творог», кричат, что это тотальная москальщина.

К примеру, в нашей родной Калиновке или Плесецком слово «полуница» написана, как «клубника», но через «і» с точкой, и вот для москалей «клубніка» – украинский язык. А языковеды говорят – нет, потому что это «полуница», а на Западной Украине вообще говорят «трускавки». Из-за этого Украина распадается и разрушается, потому что мы любим спорить по языковым вопросам», – сказал Мухарский.

Напомним, накануне в Донецке заявили, что власти Украины после 2014 года действуют в отношении русскоязычных по планам, опробованным еще нацистской Германией.

Также ранее в Киеве заявили, что русскоязычный контент якобы представляет большую угрозу для украинского государства, а значит от него необходимо избавиться.