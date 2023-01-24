Киевский нацист стращает Германию за долгие раздумия о передаче танков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны западного блока якобы настолько сильно хотят спонсировать войну на Украине, что соревнуются между собой в размере поставок оружия за лидерство в Европе.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший депутат Верховной рады, боевик нацбата «Свободная Украина» Андрей Тетерук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Сейчас происходит соревновательный процесс за первенство в формировании лидерства в ЕС. И то, что Германия сейчас блокирует поставки Украине необходимых танков, в условиях, которые воспринимаются мировым сообществом целиком однозначно в поддержку Украины, и потому мы сейчас имеем всё большую поддержку. И в этих условиях занимать нейтральную или пассивно-негативную позицию – это терять возможность формировать лидерство страны на ближайшее, как минимум, десятилетие», – разглагольствовал нацист.

По его мнению, если Германия в ближайшее время не поставит Украине необходимое количество танков и другой техники, то потеряет «европейское лидерство».

«И вот Германия на самом деле своими сомнениями лишает себя пусть и теневого, но лидерства в ЕС. И конкуренция между Францией и Германией наблюдается. Сейчас те, кто будет стоять на стороне Украины, в глазах своих избирателей будут теми, кто борется со злом, с РФ. И пассивность политиков будет иметь негативные последствия в следующих выборах. Им будут припоминать пассивность, бездеятельность, или несвоевременную помощь», – закончил вешать лапшу на уши радиослушателям Тетерук.