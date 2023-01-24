Киевский нацист стращает Германию за долгие раздумия о передаче танков

Вадим Москаленко.  
24.01.2023 09:27
  (Мск) , Киев
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Германия, Д.Б., Дзен, Украина


Страны западного блока якобы настолько сильно хотят спонсировать войну на Украине, что соревнуются между собой в размере поставок оружия за лидерство в Европе.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший депутат Верховной рады, боевик нацбата «Свободная Украина» Андрей Тетерук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока якобы настолько сильно хотят спонсировать войну на Украине, что соревнуются между...

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«Сейчас происходит соревновательный процесс за первенство в формировании лидерства в ЕС. И то, что Германия сейчас блокирует поставки Украине необходимых танков, в условиях, которые воспринимаются мировым сообществом целиком однозначно в поддержку Украины, и потому мы сейчас имеем всё большую поддержку.

И в этих условиях занимать нейтральную или пассивно-негативную позицию – это терять возможность формировать лидерство страны на ближайшее, как минимум, десятилетие», – разглагольствовал нацист.

По его мнению, если Германия в ближайшее время не поставит Украине необходимое количество танков и другой техники, то потеряет «европейское лидерство».

«И вот Германия на самом деле своими сомнениями лишает себя пусть и теневого, но лидерства в ЕС. И конкуренция между Францией и Германией наблюдается.

Сейчас те, кто будет стоять на стороне Украины, в глазах своих избирателей будут теми, кто борется со злом, с РФ. И пассивность политиков будет иметь негативные последствия в следующих выборах. Им будут припоминать пассивность, бездеятельность, или несвоевременную помощь», – закончил вешать лапшу на уши радиослушателям Тетерук.

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