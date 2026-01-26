Киевский неонацист: Майдан в России невозможен. Делаем ставку на смуту

Игорь Шкапа.  
26.01.2026 18:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 262
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украине стоит изо всех сил надеться на дестабилизацию ситуации внутри России.

Об этом в беседе с одесским неонацистом Сергеем Стерненко заявил экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ партии «Свобода» Андрей Ильенко, ныне воющий с Россией.

Он признает, что в России невозможны майданы по украинскому сценарию, поскольку там другой народ.

«Но там возможна смута, там возможна гражданская война. В конце концов, давайте вспомним, например, Первую мировую войну, чем она для России закончилась и что произошло, когда их армия была деморализована и не хотела воевать. И в конце концов, солдаты, которые были мобилизованы, первыми фактически тогда и подняли бунт, закончившийся свержением царя», – рассуждал нацист.

По его словам, в России будет «не революция хороших людей за хорошие ценности», а «кровавый абсурдный бунт».

«Я не говорю, что  наша стратегия должна быть в том, что мы просто сидим и ждем этого. Так мы никогда ничего не добьемся, просто ожидая, что там что-то произойдет. Должны активно этому способствовать. И в результате, например, если есть такие возможности, мы сможем наносить москалям такие потери, которые они не смогут восстановить методами подписаний контрактов и им нужно будет идти на массовую мобилизацию в России.

Это будет одним из фактором, который действительно может пошатнуть всю их ситуацию изнутри», – надеется Ильенко.

