Киевский неонацист: Майдан в России невозможен. Делаем ставку на смуту

Украине стоит изо всех сил надеться на дестабилизацию ситуации внутри России.

Об этом в беседе с одесским неонацистом Сергеем Стерненко заявил экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ партии «Свобода» Андрей Ильенко, ныне воющий с Россией.

Он признает, что в России невозможны майданы по украинскому сценарию, поскольку там другой народ.

«Но там возможна смута, там возможна гражданская война. В конце концов, давайте вспомним, например, Первую мировую войну, чем она для России закончилась и что произошло, когда их армия была деморализована и не хотела воевать. И в конце концов, солдаты, которые были мобилизованы, первыми фактически тогда и подняли бунт, закончившийся свержением царя», – рассуждал нацист.

По его словам, в России будет «не революция хороших людей за хорошие ценности», а «кровавый абсурдный бунт».