«Киевский патриархат» конфликтует уже и с Константинополем

08.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Филаретовский «Киевский патриархат» недоволен и идеей Константинопольского патриархата пригласить на объединительный собор, который должен состояться 15 декабря не только архиереев, но и духовенство рангом пониже.

Об этом пишет сегодня украинское издание «Зеркало недели».

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Священноначалие УПЦ КП хорошо знает о своем преимуществе в голосах епископов. Поэтому будет отстаивать формат Архиерейского собора, пусть и “расширенного” присутствием всех прочих. Оно постарается завладеть инициативой на Соборе и провести решения, которые окажутся наиболее выгодными именно для руководства УПЦ КП. В частности, должность главы церкви должна остаться за кандидатом от этой церкви», – говорится в статье.

Вполне вероятно, утверждает издание, что таким кандидатом станет главный украинский раскольник «патриарх» Филарет.

«Все сообщения, что он “отказался”, “уступает” и т.д., неукоснительно опровергаются его окружением. Это не означает, что патриарх не откажется, в конце концов, возьмет самоотвод перед голосованием или сразу после него. Но это наверняка означает, что он готов побороться и привести к власти если не себя лично, то своего кандидата», – пишет «Зеркало недели».

По информации издания, Филарет дал понять Фанару, «что еще не вечер: все самое интересное впереди, поскольку финальный матч будет проходить на его поле».

«Чувствуется, что патриарх Филарет и УПЦ КП не хотят упускать инициативу — Собор и Томос должны стать именно их звездным часом. В то время как на Фанаре, судя по всему, напротив, стараются, как могут, размыть роль УПЦ КП в событии. Можно понять обе стороны. УПЦ КП действительно приложила больше всех сил к тому, чтобы Томос случился. А Вселенскому патриарху будет очень хлопотно продавливать через мировое православие церковь, очевидно образованную из раскола и возглавляемую епископом, вышедшим из раскола», – пишет «Зеркало недели».