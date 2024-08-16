Киевский педиатр хочет отправить «к папам» все украинские семьи

Елена Острякова.  
16.08.2024 22:55
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Демография, Денацификация, Дзен, Запад, Миграция, Общество, Политика, Россия, Украина


Украину не ждет послевоенный рост рождаемости.

Об этом в интервью «Фабике новын» заявил поддержавший майдан и ВСУ украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину не ждет послевоенный рост рождаемости. Об этом в интервью «Фабике новын» заявил поддержавший...

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«Когда закончится война для огромного количества разлученных семей (когда мужчина в Украине, а женщина с детьми за ее пределами) – встанет острейший вопрос: мы к папе или папа к нам. И вот мне очень кажется, что если наше правительство не начнет принимать решения, от которых нам станет легче, не закручивать гайки, а наоборот, то большинство семей примет решение: папа к ним», – сказал Комаровский.

Не останется ли к тому времени большинство пап в сырой земле, Комаровский предполагать не стал.

Напомним, в первой половине 2024 года смертность на Украине втрое превысила рождаемость, которая сократилась в полтора раза по сравнению с 2021 годом.

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