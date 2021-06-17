Киевский политик: «МИД Украины истерит. РФ продемонстрировала свою решимость»

17.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В ходе встречи президентов США и России в Женеве были даны ясные и четкие ответы всему миру на ряд вопросов.

Об этом в комментарии в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.

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«Встреча Байдена и Путина коснется Украины очень косвенно. Да и вообще очень сложно говорить о каких-то конкретных её итогах. Очень много будет зависеть не столько от самой встречи, сколько от отношений США и России, и от внутриполитической ситуации в Соединённых Штатах, то есть от того, как поведет себя Конгресс. Все помнят, как на встрече Путина и Трампа было сказано много хороших слов, но в результате был огромный пакет санкций и обострение отношений. Так что говорить о каких-то итогах встречи Байдена и Путина пока что рано», – полагает Волга.

«Но я считаю важным отметить, что встреча состоялась как результат того, что Россия продемонстрировала свою решимость отстаивать свои национальные интересы. Именно это стало причиной того, чтобы Байден попросил о встрече и встреча состоялась», – говорит политик.

«Также важно, что впервые за несколько лет были данны ясные и четкие ответы всему миру на ряд вопросов. Мне кажется, что главным вопросом, который прошел через всю пресс-конференцию, был вопрос о предсказуемости или непредсказуемости действий России и США. Путин в своём ответе указал, что именно США демонстрируют непредсказуемость, выходя из своего договора по иранскому вопросу, неожиданного выходя из договора по вооружениям и так далее», – добавил наш собеседник.

«И такая позиция Путина очень важна для Франции и Германии. И как гаранты Франция и Германия, надеюсь, будут действовать более настойчиво в реализации Минских соглашений. Я предполагаю, что с их стороны давление на Украину усилится с целью выполнения Минских соглашений. В пользу этого также свидетельствует нервное, истеричное поведение Министерства иностранных дел Украины. Я имею в виду разного рода заявления Кулебы. Поэтому я думаю, что такое давление будет усиленно. Ну, и есть какая-то надежда на то, что будет вестись поиск компромисса по Донбассу», – сказал Волга.