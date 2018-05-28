28.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Киевский политик: Порошенко дискредитировал европейские устремления Украины

Пока Петр Порошенко использовал войну, чтобы «развернуть Украину на Запад», в стране давно упал интерес к Европе.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший замсекретаря СНБО Украины Степан Гавриш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Верна ли мысль о том, что для украинской власти и особенно для Порошенко ЕС, евроинтеграция, НАТО – это уже на уровне панацеи? То есть, ничто не спасёт, кроме этих институтов и кредита МВФ», – спросили ведущие гостя студии.

«Это слабость украинской власти, она была в прошлом не так очевидна. Из-за этой слабости Янукович был вынужден покинуть территорию Украины и спрятаться в Ростове. У Петра Алексеевича эта слабость проявилась в том, что он использует войну на востоке как способ ускорения разворота Украины в еврозападный союз – как в евроатлантический, так и в финансово-экономический и гуманитарный, фактически не проводя внутренние реформы и используя Запад как способ политического выживания.

Он и сейчас делает подобные заявления о том, что у него есть план на пять лет, связанный с расширением сотрудничества с ЕС. При этом, мы видим, что интерес к Европе не то что падает, а он просто дискредитирован. Все понимают, что, кроме заявлений, пиар-шагов, просто эмоций и метафор, за этим ничего не скрывается», – заявил Степан Гавриш.