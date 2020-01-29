Киевский политик сравнил происходящее на Украине с гитлеровским оккупационным разграблением 1941-1943 годов

29.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

С победой на выборах Владимира Зеленского и его команды Украина окончательно перешла под внешнее управление со стороны транснациональных корпораций, которые хотят полностью разграбить «незалежную» и превратить её во вторую Аргентину.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Балицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страна находится под полным внешним управлением. Мы не распоряжаемся ни землёй, не распоряжаемся законами, которые, казалось бы, должна принимать Верховная рада, но не может, потому что у них есть монобольшинство.

Где уменьшение тарифов, где улучшение условий жизни, где экономика, самое главное? Они не занимаются этим. Они занимаются тем, что выгодно международным транснациональным корпорациям.

Из нашей страны сделают что-то похожее на Аргентину. Там, чтобы было понимание, 62% умерших от рака. То есть 62% умерли от рака. Потому что они не распоряжаются своей землёй, у них пестициды, гербициды используются в полный рост, все эти ГМО, и так далее.

То же самое произойдёт с нами, когда у нас купят нашу землю. Потому что всё, люди уже разъехались. Это западная философия, она была всегда», – напомнил он.

По мнению Евгения Балицкого, такое уже было в 1941-1943годах, когда Украина была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками, которые грабили и вывозили всё, что только можно.

«Если посмотреть, что было в истории с нами и нашими взаимоотношениями с Европой, то всё это уже было. Фашисты вывозили нашу землю, фашисты вывозили наших людей в вагонах.

Сейчас – то же самое. Землю забирают, только конституционным путём. Дети наши уезжают туда не в товарных вагонах, а в купе. А разница в чём?

Переименование улиц, изменение истории, устоев позволяют создавать такие условия, чтобы люди выезжали из страны, бросали свою нажитые семьи. Дети не связывают своё будущее со страной, экономики нет», – резюмировал бывший депутат.