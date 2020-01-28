Киевский политик: Украина начала геноцид русских

28.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Принятый Верховной радой закон, предусматривающий закрытие русских школ, но делающий послабления для других национальностей, означает начало открытого геноцида русских властями Украины.

Об этом в эфире интернет-канала InterVizor заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закон о закрытии русских школ. Ведь, это не закон об украинском языке, это не закон (о том, чтобы) сделать лучше украинский – это закон закрыть русский. Я считаю, что начинается настоящий геноцид…

Нас делят в этом законе на три категории. Первая – это украинцы, украинский язык, это «правильные люди». Вторые – это так называемые «коренные жители Украины». Но коренные – это, что, индейцы? Я не пойму! Татар там относят – это «коренные». А потом «нацменьшинства».

Ну какой мудак это мог придумать, скажите? Как можно было разделить людей на три категории в стране, в которой больше ста наций титульных – тех, которые здесь жили с момента создания нашей истории?» – заявил Балицкий.