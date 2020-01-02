Киевский политолог: 2020 год будет годом протрезвления Украины

02.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

2020 год будет решающим для Украины в том смысле, что делать с Донбассом, НАТО и ЕС.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такой 5-й пункт Вашингтонского договора – если кто-то нападает на НАТО, они коллективно должны отражать агрессию. Им даже это выгодно: если есть конфликт, не надо принимать страны в НАТО, если их принять, то надо их защищать от конфликтов или войны. Это хорошая «отмазка», поэтому я говорю, что Украина никогда не попадёт в НАТО», – заявил Карасёв.

Кроме того, эксперт напомнил, как лидер Франции Макрон назвал «смертью мозга НАТО» нынешнее состояние Альянса.

«А я скажу, почему: потом сразу был саммит НАТО, Столтенберг начал говорить, что опять, что есть угрозы из России на Прибалтику – это не России, это месседж Макрону. Потому что если Макрон скажет, зачем нам НАТО и давайте тут создавать европейскую какую-то структуру. А что НАТО скажет? А что, у нас нет врага? А так – всегда есть враг в России или на Украине, или на Донбассе, или в Прибалтике, или Турция.

Есть кризис миссии НАТО. И это к тому, что мы записали в Конституцию, что давайте вступать в НАТО. А куда мы вступаем? Или может к Макрону вступим? Я за Макрона, а не за Столтенберга», – добавил Карасёв.

«Я всё-таки считаю, что 2020 год будет решающим в том смысле, что нам делать с Донбассом, что нам делать с НАТО и ЕС, потому что это всё инструменты, а не самоцель. Я думаю, что 2020 год – это год протрезвления, что мы скажем: давайте Украину строить», – подытожил политолог.