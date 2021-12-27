Киевский политолог: Базы в Очакове и Бердянске нужны для дестабилизации России

27.12.2021  11:00 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Официальный Киев не имеет собственного мнения в вопросах внешней политики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский политолог, глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко, который считает, что нынешние украинские власти вообще не формируют собственное видение будущего страны.

Официальный Киев не имеет собственного мнения в вопросах внешней политики. Об этом, передает корреспондент...

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«Официальный Киев в этом вопросе придерживается ровно того мнения, которого придерживаются официальные Лондон и Вашингтон. Если там говорят, что Украина находится на пороге войны с Россией, то у нас с готовностью с этим соглашаются», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

По его словам, недавно был единственный случай с 2014 года, когда украинские власти нарушили это правило.

«Американцы сказали, что Россия сосредотачивает свои войска на украинской границе, а Главное управление разведки минобороны Украины заявило, что ничего подобного не наблюдает. Прошло несколько дней, и разведчики «увидели». Видимо, им кто-то настучал по голове», — отметил аналитик.

Он убежден, что Запад пытается превратить Украину в анти-Россию и свой форпост на восточных рубежах, не учитывая при этом украинские интересы.

«Например, базы в Очакове и Бердянске строятся при участии Великобритании. Делается это не в рамках гуманитарной миссии, а для того, чтобы британские военные смогли закрепиться на Украине. Так как Конституция Украины запрещает строительство иностранных военных баз, было решено построить базы совместного использования. В дальнейшем они будут использоваться в качестве триггеров для дестабилизации ситуации в России», — прогнозирует Бондаренко.

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