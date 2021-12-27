Киевский политолог: Базы в Очакове и Бердянске нужны для дестабилизации России

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Новости Украины

Официальный Киев не имеет собственного мнения в вопросах внешней политики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский политолог, глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко, который считает, что нынешние украинские власти вообще не формируют собственное видение будущего страны.

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«Официальный Киев в этом вопросе придерживается ровно того мнения, которого придерживаются официальные Лондон и Вашингтон. Если там говорят, что Украина находится на пороге войны с Россией, то у нас с готовностью с этим соглашаются», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

По его словам, недавно был единственный случай с 2014 года, когда украинские власти нарушили это правило.

«Американцы сказали, что Россия сосредотачивает свои войска на украинской границе, а Главное управление разведки минобороны Украины заявило, что ничего подобного не наблюдает. Прошло несколько дней, и разведчики «увидели». Видимо, им кто-то настучал по голове», — отметил аналитик.

Он убежден, что Запад пытается превратить Украину в анти-Россию и свой форпост на восточных рубежах, не учитывая при этом украинские интересы.

«Например, базы в Очакове и Бердянске строятся при участии Великобритании. Делается это не в рамках гуманитарной миссии, а для того, чтобы британские военные смогли закрепиться на Украине. Так как Конституция Украины запрещает строительство иностранных военных баз, было решено построить базы совместного использования. В дальнейшем они будут использоваться в качестве триггеров для дестабилизации ситуации в России», — прогнозирует Бондаренко.