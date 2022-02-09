Киевский политолог: «Без Донбасса Украина – геополитический хутор»

Новости Украины

Украинцев готовят к «неоукраинской, этнизированной нации», которая только живёт войной. И такой Украине сложный мир с Донбассом – это прямая угроза государственности.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина за 8 лет полностью провалила донбасский вопрос как внутренний вопрос. Как называют сейчас российские политики тех, кто на Донбассе получают паспорта граждан РФ? Новые соотечественники. Как мы называем наших сограждан, которые 8 лет маются, переехав с Донбасса от войны? Переселенцы, временно перемещённые лица и Бог знает как. А знаете, почему сейчас, в 2022-м году, ряд так называемых лидеров говорят о том, что Минские соглашения могут подорвать государственность? И они по-своему правы. По очень простой причине – социогенез и нациогенез не останавливаются, эти 8 лет очень изменили наше общество, и Украина, в которой Донбасс был частью общества, частью политической нации тоже проходит свою «генезу». К сожалению – та ситуация, когда он чувствует своё отторжение, неприятие, восприятие как блудного сына. А в это время на этой малой Украине тоже проходит «генеза». Нас закаляют подготовкой к войне, нас дрессируют языком, культурой, идиосинкразией. Нас вообще готовят к какой-то неоукраинской такой этнизированной нации, которая только и живёт войной. И такой Украине, конечно, сложный мир с Донбассом – это угроза, это же какая-то другая страна, в которой по-другому надо строить отношения с нашими соотечественниками, принимать другие требования к культуре, другие требования к языку», – объяснил политолог.

«Перефразируя классика геополитики, Украина с Донбассом – это сложная, но сильная политическая нация с амбициями быть в 30-ке развитых стран мира. Потому что мы говорим не просто об индустриальных сердцах страны, мы говорим о сложной, но сложенной истории, культуры, которая имеет и древнюю часть, имеет советскую часть, и 20-й век, и специфический социальный капитал. А без Донбасса Украина – геополитический хутор, в котором господствует, извините, рагульство, земельный вопрос, агроэкспорт и всё то, что мы сейчас наблюдаем», – констатировал Ермолаев.