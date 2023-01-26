Киевский политолог: Будет не до Украины. Русские могут спровоцировать битву за Тайвань

Вадим Москаленко.  
26.01.2023 15:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Россия, США, Украина


То, что Украина получает от Запада оружие – лишь стечение уникальных обстоятельств.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский политолог Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

То, что Украина получает от Запада оружие – лишь стечение уникальных обстоятельств. Об этом...

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«Без массового производства собственно вооружения эта война затянется на очень и очень долго. Потому что западные страны-то будут поставлять оружие, но у них ресурсы тоже не резиновые, всегда существуют риски, что оружие по разным причинам могут прекратить поставлять», – сказал эксперт.

Он предложил представить, что завтра начнется конфликт между Китаем и Тайванем.

«Весь фокус фактически будет перемещён на Тайвань, и ресурсов у США не будет на Украину», – сказал Загородний.

По его словам, русские могут спровоцировать подобный конфликт, чтобы Запад туда перебросил свои силы.

«То, что нам дают оружие, это стечение очень многих достаточно уникальных обстоятельств в одном месте, в одно время. То есть нет в мире какого-то конфликта, который отвлекает от Украины, а Россия может такое сотворить, какой-то дополнительный конфликт. Ситуация очень зыбкая, несмотря на поставки, которые нам объявляются», – предупредил политолог.

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