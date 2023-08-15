Киевский политолог: «Для России границы имеют третьестепенное значение»

Анатолий Лапин.  
15.08.2023 10:37
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


В конфликте на Украине вопрос границ имеет не первоначальную важность. Главное – не границы по Херсонской и Запорожской областям, и не бои за условное Урожайное, а перераспределение сфер влияния на Западе.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В конфликте на Украине вопрос границ имеет не первоначальную важность. Главное – не границы...

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«Границы – второстепенный вопрос, я бы сказал, даже третьестепенный вопрос. Не было целью российского вторжения, оккупация Запорожской и Херсонской областей. Они бы вышли на границы Запорожской и Херсонской областей в первые недели войны, встали на них, выстроили бы линию Мажино и стояли бы на них. Не было целью даже оккупация Украины и включение ее в состав Российской империи.

Была цель создания кризиса безопасности, страха в Европе, нанесения болезненного, публичного поражения западному миру на Украине с целью принудить его к разделу геополитических сфер влияния», – считает эксперт.

«А геополитические сферы влияния – это, прежде всего, геоэкономические сферы влияния. Российская нефть и газ должны были захватить полностью Европу и российские квазигосударственные энергетические компании. США должны были уступить это место России и Китаю, прежде всего, в Европе, с точки зрения экономического, политического влияния, влияния безопасности. Вот это было целью базовой, первоначальной», – заявил Бортник.

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