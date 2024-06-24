Киевский политолог: Единственная цель проекта «Украина» – разбить Россию на 10-20 частей
Главной целью создания и существования Украины является попытка уничтожить российское государство.
Об этом в интервью киевскому журналисту Руслану Бортнику заявил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Финальная цель проекта Анти-Россия – как для Запада, так и для украинских политиков, состоит в том, что Украина должна стать триггером, который приведёт к системным изменениям внутри России.
Она должна принять на себя удар, и, таким образом, заслужить членство в ЕС и НАТО. В этом присутствует некая жертвенность и мессианство. Украина должна послужить тому, чтобы Россия распалась на 10-20 государств, чтобы она перестала существовать. Это главные задачи», – сказал Бондаренко.
«Даже если на этой территории будут созданы новые государства, то они скорее всего будут лояльными по отношению к США. Почему Китай и заинтересован в сохранении именно единой России, а не расчленения. И когда говорят, что Китай хочет забрать себе Сибирь, это полный бред», – добавил эксперт.
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