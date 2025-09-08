Киевский политолог: Единственная гарантия безопасности Украины – это дружба с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Других гарантий, кроме дружбы и добрососедских отношений с Россией, у Украины нкогда не будет.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда сегодня говорят о неких гарантиях безопасности для Украины, давайте скажем честно, что единственная гарантия безопасности для Украины – это добрососедские отношения с Россией. Как только заканчиваются добрососедские отношения, как только Украина перестает жить в добрососедских отношениях с Россией, у нее начинаются серьезнейшие проблемы, потому что Россия – государство, которое претендует на статус гегемона, она точно не потерпит того, чтобы на ее границах создавали определенную угрозу. Поэтому возникает и тема гарантий. Если Украина дальше хочет находиться в состоянии конфронтации с Россией, тогда ей нужны дополнительные гарантии. Вводить войска, интервенция на Украину фактическая, размещать большое количество ракет, но это будет значить только то, что война в любом случае рано или поздно начнется с новой силой», – отметил он.