Киевский ведущий: Гитлеровские речи о границах 1991 года больше не мотивируют

Вадим Москаленко.  
26.01.2024 09:19
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Нацизм, Украина


Если украинский политик не будет твердить мантру о возвращении границ 1991 года, ему лучше бежать за границу.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если украинский политик не будет твердить мантру о возвращении границ 1991 года, ему лучше...

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Он согласился с мнением, что цель возвращения этих границ стала «миражом в пустыне».

«Это правда, да. Это действительно благородная цель, которую декларируют политики. Конечно же, если политик будет говорить о том, что мы не достигнем цели 1991 года, он не будет политиком уже. Тогда ему надо паковать вещи и уезжать куда-нибудь в Италию или Испанию, или ещё куда-то. Если выпустят.

А что касается реалистичности этих целей, давайте говорить откровенно, идёт война и как-то загадывать наперёд, чем она закончится, какими будут результаты, дело неблагодарное», – сказал Бондаренко.

В свою очередь ведущий канала Максим Назаров отметил, что речи о «перемоге» и «кордонах 1991 года» уже даже стали демотивировать.

«Потому как вот эти вот все «мы перемогаем», «мы йдемо до кордонив 1991 року» – они уже немножко демотивируют. Потому что люди всё-таки в современном информационном пространстве, учитывая, что у каждого есть мобильный телефон, и уже не заряжают, знаете, как гитлеровские речи заряжали немецкую армию в 39-м, а потом ещё в 41-м.

Сейчас это уже не работает, слепой веры нет, сейчас открываешь телеграм-канал, открываешь сайт, интервью с каким-то военным и видишь реальность, делая выводы собственные», – констатировал Назаров.

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