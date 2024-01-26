Киевский ведущий: Гитлеровские речи о границах 1991 года больше не мотивируют

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Если украинский политик не будет твердить мантру о возвращении границ 1991 года, ему лучше бежать за границу.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он согласился с мнением, что цель возвращения этих границ стала «миражом в пустыне».

«Это правда, да. Это действительно благородная цель, которую декларируют политики. Конечно же, если политик будет говорить о том, что мы не достигнем цели 1991 года, он не будет политиком уже. Тогда ему надо паковать вещи и уезжать куда-нибудь в Италию или Испанию, или ещё куда-то. Если выпустят. А что касается реалистичности этих целей, давайте говорить откровенно, идёт война и как-то загадывать наперёд, чем она закончится, какими будут результаты, дело неблагодарное», – сказал Бондаренко.

В свою очередь ведущий канала Максим Назаров отметил, что речи о «перемоге» и «кордонах 1991 года» уже даже стали демотивировать.

«Потому как вот эти вот все «мы перемогаем», «мы йдемо до кордонив 1991 року» – они уже немножко демотивируют. Потому что люди всё-таки в современном информационном пространстве, учитывая, что у каждого есть мобильный телефон, и уже не заряжают, знаете, как гитлеровские речи заряжали немецкую армию в 39-м, а потом ещё в 41-м. Сейчас это уже не работает, слепой веры нет, сейчас открываешь телеграм-канал, открываешь сайт, интервью с каким-то военным и видишь реальность, делая выводы собственные», – констатировал Назаров.