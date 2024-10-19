Киевский политолог: «Какое нам НАТО? Солдаты с лопатами и липовые инвалиды-миллионеры»

Вадим Москаленко.  
19.10.2024 10:38
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Коррупция, НАТО, Политика, Украина


Для Запада Украина, стремящаяся интегрироваться в НАТО, представляет собой удручающее зрелище в виде коррумпированной клоаки.

Об этом на канале Politeka заявил киевский политолог Павел Себастьянович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Запада Украина, стремящаяся интегрироваться в НАТО, представляет собой удручающее зрелище в виде коррумпированной...

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«У нас в 2023 году тратилось больше на вооружения, чем в 2024, чем запланировано в 2025. На вооружения деньги не выделяются. Это не по-натовски, когда выплатите людям зарплату, но воюют они лопатами. А при недостаточном финансировании никакое НАТО нам не грозит. Точно так же, пока существуют схемы Гетьманцева, никакой ЕС нам не грозит. Пока Нацбанк использует всю страну как свой кошелёк, никакое НАТО нам не грозит. Они же смотрят не только на то, что какой-то смелый солдат что-то там подорвал и сфотографировался. Они смотрят на страну целиком. А страна – это сплошной схематоз, все экономят на армии. Покупают джипы, «маетки», дома за границей, а на армию ничего не выделяется», – сказал эксперт.

«У нас есть семья Крупы, средние чиновники. Мама Крупа – глава медкомиссии, папа Крупа – глава аудиторской службы области, сын Крупа – глава пенсионного фонда области. Отлично миллионеры живут, всё нормально. И они так видят весь наш госаппарат. Кого вы хотите в НАТО, Крупу принять? У нас такой «крупой» усеяна вся страна, весь госаппарат», – возмущается Себастьянович.

«Сейчас выяснилось, в одной области 50 прокуроров – все купили себе инвалидность, наверняка, получают деньги из бюджета. Какое НАТО?! Зеленского надо спросить с таким разгулом коррупции и такого необоснованного выделения денег. Ведь это всё европейские деньги! Они нам дают на социалку, и мы «левым» инвалидам платим 100-120 миллиардов гривен в год», – добавил политолог.

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