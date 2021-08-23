Киевский политолог: «Крымская платформа» стала поводом «срубить бабла» на патриотизме

«Крымская платформа», на проведение которой из госбюджета Украины потрачены огромные суммы, стала очередным бессодержательным мероприятием, смысл которого свелся к возможности заработка для «патриотов Украины».

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил киевский политолог Александр Семченко.

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«Крымская платформа» для некоторых деятелей стала прекрасной возможностью заработать деньги, например для Джамалы. Тут и патриотизм, и заработок в 337 тыс. грн.

Это не единственный пример. Сейчас публикуются разного рода сметы к «Крымской платформе», и оказывается, что кто-то разработал какие-то слайды за 6 миллионов гривен и тому подобное. Всё это бросается в глаза. Воровство просто запредельное. То есть люди и патриотами себя заявили, и бабла срубили, просто на Джамале это более заметно.

Зеленский что там рассказывал о борьбе с коррупцией, так вот, у него сразу по итогам «Крымской платформы» появилось, с чем бороться, тут сажать не пересажать коррупционеров.

Если говорить о разного рода декларациях, о том, что кто-то там выступал и что-то там заявлял, то это пустое «бла-бла». Никаких внятных тезисов не прозвучало. Например, Зеленский заявил, что вот мы тут здесь собрались, и, наконец, произошёл какой-то такой шаг к возвращению Крыма. Это ерунда. Какой шаг? В чём заключается этот шаг? Ни у кого нет ответа на этот вопрос.

Что касается международного представительства на «Крымской платформе», то ключевые игроки были представлены третьестепенными лицами. В основном собралась так называемая антироссийская коалиция, то есть русофобы. Были, например те же прибалты и прочие», – перечислил Александр Семченко.