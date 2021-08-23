Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
23.08.2021 17:54 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Коррупция, Политика, Украина
Просмотров:

Киевский политолог: «Крымская платформа» стала поводом «срубить бабла» на патриотизме

Новости Украины«Крымская платформа», на проведение которой из госбюджета Украины потрачены огромные суммы, стала очередным бессодержательным...

«Крымская платформа», на проведение которой из госбюджета Украины потрачены огромные суммы, стала очередным бессодержательным мероприятием, смысл которого свелся к возможности заработка для «патриотов Украины».

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил киевский политолог Александр Семченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Крымская платформа» для некоторых деятелей стала прекрасной возможностью заработать деньги, например для Джамалы. Тут и патриотизм, и заработок в 337 тыс. грн.

Это не единственный пример. Сейчас публикуются разного рода сметы к «Крымской платформе», и оказывается, что кто-то разработал какие-то слайды за 6 миллионов гривен и тому подобное. Всё это бросается в глаза. Воровство просто запредельное. То есть люди и патриотами себя заявили, и бабла срубили, просто на Джамале это более заметно.

Зеленский что там рассказывал о борьбе с коррупцией, так вот, у него сразу по итогам «Крымской платформы» появилось, с чем бороться, тут сажать не пересажать коррупционеров.

Если говорить о разного рода декларациях, о том, что кто-то там выступал и что-то там заявлял, то это пустое «бла-бла». Никаких внятных тезисов не прозвучало. Например, Зеленский заявил, что вот мы тут здесь собрались, и, наконец, произошёл какой-то такой шаг к возвращению Крыма. Это ерунда. Какой шаг? В чём заключается этот шаг? Ни у кого нет ответа на этот вопрос.

Что касается международного представительства на «Крымской платформе», то ключевые игроки были представлены третьестепенными лицами. В основном собралась так называемая антироссийская коалиция, то есть русофобы. Были, например те же прибалты и прочие», – перечислил Александр Семченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть