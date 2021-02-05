Киевский политолог: Мы переживаем фактический полуразвал Украины

15.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Наблюдательные советы, созданные для контроля Запада над самыми лакомыми государственными предприятиями Украины, лишь усугубляют кризисную ситуацию, что отчетливо можно видеть на примере «Укрзализницы» (там в набсовет с гигантской по украинским меркам зарплатой входит бывший журналист-майданщик Сергей Лещенко, считающийся близким к посольству США).

Об этом в эфире канала «Наш» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наблюдательный совет смотрит, чтобы цифры, которые показывает «Укрзализница», были достаточными для того, чтобы обосновать высокие зарплаты своих членов. Все, что касается вагонов и прочего, требует дополнительных капиталовложений. Это значит минус к тем цифрам, которые рассматривает Набсовет. И это касается не только «Укрзализницы», но и многих госмонополий, в которых набсоветы просто зарабатывают деньги. Мы переживаем период фактического полуразвала государства, государственности. Никто не думает о судьбе этих госмонополий. Живут одним днем», – сказал Кость Бондаренко.

Решение об очередном повышении цен на билеты принято без экономического обоснования, отметил он.

«Те, кто принимает такие решения, делают это экспериментальным путем, реального экономического обоснования у них нет – «платит человек 100 гривен, будет платить и 150», логика такая», – сказал Кость Бондаренко.

Члены наблюдательных советов не ведут оперативного управления компанией, но по сути присматривают за ее менеджментом и могут в любой момент вмешаться и высказать свое отношение к происходящим процессам.

В набсовете «Укрзализницы» из семи членов граждан Украины всего двое, остальные иностранцы. В набсоветах «Нефтегаза» и «Укрпочты» – двое граждан Украины из шести членов.