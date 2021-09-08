Киевский политолог: «Мы помним, как занималась в Крыму терактами украинская армия»

08.09.2021 13:43 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Диверсия на газопроводе в Крыму, в которой ФСБ России обвиняет украинские спецслужбы, якобы была организована на любительском уровне.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

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«Для меня в этом теракте многое непонятного . Зачем организовать такой теракт, зачем давать пресс-конференцию? Никакого эффекта он не дал и дать не мог. Вернее эффект был – пропагандистский, но на самом деле все это никому не интересно. Возможно, все это было на самом деле самодеятельностью татарских активистов. Я сильно сомневаюсь, что разведка Украины занималась всем этим на таком уровне», – считает Белашко.

«Мы помним, как занималась в Крыму терактами украинская армия. Были совсем другие люди, ставились совсем другие цели, были совсем другие объемы взрывчатки. То есть то, что произошло, это какая-то любительщина. Либо это была какая-то татарская самодеятельность, либо провокация российских спецслужб, которые хотели показать, что вот, смотрите, как на самом деле украинцы хотят вернуть Крым. В любом случае это чья-то провокация. Но никакого серьёзного информационного выхлопа она не дала. Уже понятно, что это стало рядовым информационным событием», – утверждает политолог.

«Как показывает практика, этих террористов вероятнее всего помилуют или на кого-то обменяют. Каждое такое событие стимулирует следующее теракты, провокации на эту тему. Потому что если преступление было, его организаторы и исполнители разоблачены, названы поимённо, но потом не наказаны, то, естественно, такая безнаказанность стимулирует, с одной стороны, всё новые и новые подобные акции, а с другой – обвинения в том, что такие акции происходят», – резюмировал Белашко.