Европа крайне обеспокоена своим неучастием в переговорах по Украине между Москвой и Вашингтоном.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа засуетилась, начала бегать, потому что их просто не берут на корабль. По большому счёту, европейцы – это большие лохи для них.

Вот мы – маленький лох, они – большие лохи, но, тем не менее, лохи, которые будут за всю эту красоту платить, потому что Европа рассматривается просто как вот лох, который должен оплачивать все прихоти, притязания, которые есть у американцев, русских, в меньшей степени китайцев, потому что у китайцев системный интерес, но они не готовы так по беспределу играть, как эти товарищи», – сказал Романенко.