Киевский политолог: «Мы стали лохами для России и США»
Европа крайне обеспокоена своим неучастием в переговорах по Украине между Москвой и Вашингтоном.
Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европа засуетилась, начала бегать, потому что их просто не берут на корабль. По большому счёту, европейцы – это большие лохи для них.
Вот мы – маленький лох, они – большие лохи, но, тем не менее, лохи, которые будут за всю эту красоту платить, потому что Европа рассматривается просто как вот лох, который должен оплачивать все прихоти, притязания, которые есть у американцев, русских, в меньшей степени китайцев, потому что у китайцев системный интерес, но они не готовы так по беспределу играть, как эти товарищи», – сказал Романенко.
По его словам, для США и РФ облегчает ситуацию управленческий тупик, в котором находится Европа, он позволяет это делать.
«А те процессы, которые были запущены благодаря этому управленческому коллапсу наличию большого количества полярных политиков, полярных политических сил, как раз позволяет по мере углубления европейского кризиса Европу членить, дробить, чтобы можно было этого лоха, управляя маленькими лохами через её раздробление, дальше держать в узде.
И при этом каждый получает своё. То есть Путин усиливает влияние в Центрально-Восточной Европе, к чему они стремились. А Трамп, используя Россию как бандита, который нависает над Европой, пугал платежеспособную Западную Европу. Тем самым дальше Штаты сохраняются в позиции гаранта безопасности», – рассуждал Романенко.
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