Киевский политолог: «На месте Зеленского я бы остановил войну уже сейчас на условиях Путина»

Конфликт на Украине надо останавливать прямо сейчас и незамедлительно принимать условия Москвы.

Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политолог Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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« Собирается ли Путин на самом деле применить ядерное оружие? Этого никто не знает, можно, конечно, погадать . Но я хочу обратить внимание на такой момент особенности Путина – он конформист. Он всегда перед тем, как что-то делать, обязательно делает законодательное закрепление , чтобы его народ всегда воспринимал так, что он действует законно. Поэтому любые изменения в какие-то ядерные стратегии, стратегии применения ядерного оружия, оружия надо воспринимать так, что готовится какая-то законодательная база », – считает Себастьянович.

«Он [Путин] будет всё время повышать ставки, давить на фронте, ВПК будет всё время раскручиваться. И заявления многих наших сторонников «теории анаконды», что Россию вот-вот задушат, что в России уже всё сыплется, всё плохо – и вдруг ни с того ни с сего военные расходы увеличиваются 142 миллиарда. А если всё так плохо, всё так сыплется, откуда деньги?…

У нас «монархия», наш царь [Владимир Зеленский] – у него какие-то свои планы. А вот если бы я был царём, и ещё у меня была бы волшебная палочка или золотая рыбка, то я бы остановил войну там, где она есть. То есть вот, Путин выдвинул какие-то там условия – всё, я бы их принял моментально. И всё, война остановилась бы. Я против того, чтобы погибал хотя бы один ещё человек. Остановить и всё», – признался политолог.