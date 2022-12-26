Безапелляционная позиция киевского режима в том, что кроме возвращения границ 1991 года, не может быть никаких иных условий, не очень умна и совершенно непрактична.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США говорят про 23-е февраля, а мы говорим про 1991 год. Но все всё понимают. Если бы ты был президентом, и ты понимаешь, что иных вариантов кроме 23-го нет, но после 23-го был пояс возле Крыма, ЗАЭС, вода в Крым и многое другое, блокировка наших портов из Одессы. Мы потеряли это всё. Вопрос, если ты хочешь всё это откатить – порты вернуть, чтобы ты мог торговать, чтобы вопрос по воде в Крым от тебя зависел, а не от русских, чтобы ЗАЭС работала на тебя и на твой экспорт электроэнергии в Европу, ты что должен требовать – вернуться к 23-му числу, или к 91-му году? Нет никакой зрады в том, что США и другие страны Запада говорят о 23-м числе, а мы говорим о 91-м годе. Это нормально. Потому что речь о Крыме. Вся эта война из-за двух вопросов. Одного – это Крым. Второй вопрос – это Очаков, потому что Очаков – это точка контроля Крыма. Очаков хотели отдать британцам и отдают. Плюс это нарушение, обхождение конвенции Монтрё. А Крым означает воду. А вода идёт из Новой Каховки, оттуда идёт Северо-Крымский канал», – поделился своими фантазиями украинский политолог.

Россия, как известно, включила Херсонскую, Запорожскую области, а также ЛДНР в свой состав в полных границах. Это закреплено в Конституции РФ. Накануне Владимир Путин призвал к 2030 году обеспечить на новых территориях уровень жизни, сопоставимый с другими регионами РФ. Это означает, что к этому сроку должна быть завершена военная фаза операции и обеспечена безопасность новых российских территорий.

Таким образом, Россия сама не рассматривает вопрос возвращения к границам 23 февраля – вне зависимости от того, чего желает руководство в Киеве.