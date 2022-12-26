Киевский политолог: Надо соглашаться на границы 23 февраля – выключим воду Крыму, а британцы вернутся в Очаков

26.12.2022  02:20 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 318
 
Дзен, Донбасс, Крым, Новороссия, Политика, Россия, Украина


Безапелляционная позиция киевского режима в том, что кроме возвращения границ 1991 года, не может быть никаких иных условий, не очень умна и совершенно непрактична.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Безапелляционная позиция киевского режима в том, что кроме возвращения границ 1991 года, не может...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«США говорят про 23-е февраля, а мы говорим про 1991 год. Но все всё понимают. Если бы ты был президентом, и ты понимаешь, что иных вариантов кроме 23-го нет, но после 23-го был пояс возле Крыма, ЗАЭС, вода в Крым и многое другое, блокировка наших портов из Одессы. Мы потеряли это всё.

Вопрос, если ты хочешь всё это откатить – порты вернуть, чтобы ты мог торговать, чтобы вопрос по воде в Крым от тебя зависел, а не от русских, чтобы ЗАЭС работала на тебя и на твой экспорт электроэнергии в Европу, ты что должен требовать – вернуться к 23-му числу, или к 91-му году?

Нет никакой зрады в том, что США и другие страны Запада говорят о 23-м числе, а мы говорим о 91-м годе. Это нормально. Потому что речь о Крыме. Вся эта война из-за двух вопросов. Одного – это Крым. Второй вопрос – это Очаков, потому что Очаков – это точка контроля Крыма. Очаков хотели отдать британцам и отдают. Плюс это нарушение, обхождение конвенции Монтрё. А Крым означает воду. А вода идёт из Новой Каховки, оттуда идёт Северо-Крымский канал», – поделился своими фантазиями украинский политолог.

Россия, как известно, включила Херсонскую, Запорожскую области, а также ЛДНР в свой состав в полных границах. Это закреплено в Конституции РФ. Накануне Владимир Путин призвал к 2030 году обеспечить на новых территориях уровень жизни, сопоставимый с другими регионами РФ. Это означает, что к этому сроку должна быть завершена военная фаза операции и обеспечена безопасность новых российских территорий.

Таким образом, Россия сама не рассматривает вопрос возвращения к границам 23 февраля – вне зависимости от того, чего желает руководство в Киеве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть