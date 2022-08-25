Киевский политолог: Нам важнее не беженцы, а зашквар с трезубцем

Новости Украины

На Украине давно назревает проблема беженцев, которых уже на Западной Украине в два раза больше чем было весной, и с приближением зимы их количество будет только расти.

Об этом в видеоблоге работавшего в Москве украинского журналиста Романа Цымбалюка заявил находящийся в розыске в РФ за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень многие находятся в иллюзии, что мы уже победили. Но пока гремят пушки, рано говорить о том, что факт победы налицо. Война приобрела затяжной характер. Да, она может закончиться в ноябре перемирием, на этот счёт уже слухи идут, но точно так же ходили слухи о перемирии в начале апреля, потом в начале мая. «Слуги народа» уже готовились чуть ли не в июне проводить выборы, потом эта дата сместилась на сентябрь. Но это же не отвечает на фундаментальный вопрос: как мы доползём до этой победы, с какой экономикой? Мы сейчас входим в зимне-отопительный период», – сказал эксперт.

«Я вчера написал по поводу беженцев и по поводу того, что вчера этот срач по поводу трезуба, он показывает всю абсурдность. Эта ситуация и смешная, и трагическая, трагикомическая. Это же по поводу приоритетов, когда мы не можем обозначить, что является приоритетом и на что нужно направлять усилия, мы тратим всю огромную энергию нашего социума на то, чтобы выяснить трезуб такой или не такой, истинный или неистинный, сексуальный подтекст есть или его нет. Вместо того, чтобы сосредоточиться на проблеме беженцев. Это же будет катастрофа зимой с беженцами, потому что в Луцке беженцев уже в 2 раза больше, чем было весной, и они же не обустроены, у людей нет жилья», – возмущается Романенко.