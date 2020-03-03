Киевский политолог напомнил, что Евросоюз придумал Гитлер

03.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Название Европейскому союзу дал фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер, с подачи которого этот термин был введён в публичный оборот и забытый на некоторое время после войны.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил киевский политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Само понятие «Европейский союз» было впервые введено в оборот публично Адольфом Гитлером. До этого, когда описывали проекты европейской интеграции, использовался такой термин, как «Соединённые штаты Европы».

И если почитать идеологов и публицистов конца XIX – начала XX века и в межвоенный период, то используется именно эта терминология. И затем, с подачи Гитлера, в дискурс начало входить понятие «Европейский союз».

Но после Второй мировой войны это понятие было отменено, использовалось понятие «Сообщество». Если помните, в 1953 году было создано Европейское экономическое сообщество. Хотя, по сути дела, это был Европейский экономический союз, и аналогичное объединение, созданное под эгидой России на постсоветском пространстве, называется Евразийский экономический союз», – сказал эксперт.