Киевский политолог: «Нас лишь используют. Американские интересы в Украину не втягиваются»

05.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина – это дешевый и эффективный актив для США по созданию проблем России и Европейскому союзу.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бортника, при этом Украине не становится лучше от того, что ситуация в России как-то ухудшается.

«Мы пытались втянуть американские интересы в Украину, но они не втягиваются без политической воли. Потому что США должны сказать своему бизнесу, своим экономическим элитам, что они в Украину заходят надолго и туда придут инвестиции. А инвестиций нет, потому что США до сих пор рассматривают и демонстрируют, что Украина, возможно, временный ресурс, временный капитал.

В любой момент мы можем его потерять или продать, или обменять на что-то с Россией или с другими игроками. Сегодня это актив, это дешевый и эффективный ресурс для создания проблем и России, и Европейскому союзу…

Но то, что России хуже – нам не лучше, как ни парадоксально. Мы должны это понимать. Вы лучше усиливайте нас, потратьте эти же ресурсы, которые направляете против России, направьте за Украину, на усиление Украины. Тогда, возможно, мы станем витриной западного мира, которая будет привлекательна и для России, и для крымчан, и для кого угодно», – заявил Бортник.