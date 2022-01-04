Киевский политолог: Наступивший год станет годом кризиса украинской государственности

В 2022 году Украину ожидает кризис, вызванный геополитическими проблемами вокруг Минских соглашений.

Об этом в эфире канала «Политека» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«2022 год будет серьезным годом в плане кризиса государственности. В прошлом году я говорил о последней волне кризиса государственности на декабрь прошлого года, это было связано в «геополитическими клещами», где в центре стоял вопрос выполнения Минских соглашений. Я ошибся на год. Из-за пандемии эти клещи не сомкнулись на Украине, мы получили год отсрочки.

Но условия никуда не ушли. 2022 год – это год последней волны кризиса государственности. Все зависит от того, какой путь изберет власть в плане реализации Минских соглашений. Именно они могут стать casus belli, что может нанести удар по государственности.

То есть, Украину теоретически могут расчленить внешние игроки. Будет ли это физически, экономически, геополитически – зависит от правильных ходов, которые совершит наша власть.

Украину ожидают разные сценарии, от самых паршивых до самых прекрасных. Очень важно, что решит власть касательно экономической удавки, наброшенной Западом в лице Яресько, как Украина правильно сможет торгануть воздухом – она так и так вернется к нейтральному статусу, вопрос – как мы сможем это разыграть, и как Украина сможет решить вопрос по Донбассу в рамках Минских соглашений.

Если власти Украины перехватят инициативу и скажут: «Донбасс нужен нам, вопрос – не в Нормандской четверке, а в нас, мы будем это решать», то у Украины есть шанс. А если мы будем играть в страуса, то, к сожалению, пол бетонный, а страусов будут пугать часто», – сказал Михаил Чаплыга.