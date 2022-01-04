Киевский политолог: Наступивший год станет годом кризиса украинской государственности

04.01.2022  21:40 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
Просмотров:
 
Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
Новости Украины

В 2022 году Украину ожидает кризис, вызванный геополитическими проблемами вокруг Минских соглашений.

Об этом в эфире канала «Политека» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В 2022 году Украину ожидает кризис, вызванный геополитическими проблемами вокруг Минских соглашений. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«2022 год будет серьезным годом в плане кризиса государственности. В прошлом году я говорил о последней волне кризиса государственности на декабрь прошлого года, это было связано в «геополитическими клещами», где в центре стоял вопрос выполнения Минских соглашений.  Я ошибся на год. Из-за пандемии эти клещи не сомкнулись на Украине, мы получили год отсрочки.

Но условия никуда не ушли. 2022 год – это год последней волны кризиса государственности. Все зависит от того, какой путь изберет власть в плане реализации Минских соглашений. Именно они могут стать casus belli, что может нанести удар по государственности.

То есть, Украину теоретически могут расчленить внешние игроки. Будет ли это физически, экономически, геополитически – зависит от правильных ходов, которые совершит наша власть.

Украину ожидают разные сценарии, от самых паршивых до самых прекрасных. Очень важно, что решит власть касательно экономической удавки, наброшенной Западом в лице Яресько, как Украина правильно сможет торгануть воздухом – она так и так вернется к нейтральному статусу, вопрос – как мы сможем это разыграть, и как Украина сможет решить вопрос по Донбассу в рамках Минских соглашений.

Если власти Украины перехватят инициативу и скажут: «Донбасс нужен нам, вопрос – не в Нормандской четверке, а в нас, мы будем это решать», то у Украины есть шанс. А если мы будем играть в страуса, то, к сожалению, пол бетонный, а страусов будут пугать часто», – сказал Михаил Чаплыга.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть