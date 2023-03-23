Киевский политолог: НАТО не впишется за Польшу против России

Вадим Москаленко .  
23.03.2023 21:06
  (Мск) , Киев
Просмотров: 379
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Заявления польских политиков о готовности встать на защиту Украины в случае краха ВСУ, так и останутся на уровне заявлений.

Об этом в эфире канала «Да, это так!» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявления польских политиков о готовности встать на защиту Украины в случае краха ВСУ, так...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Ведущий канала, пиарившийся на имидже «адекватника», журналист Максим Назаров, после 24 февраля поклявшийся в лояльности бандеровскому режиму, напомнил слова польского посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского о готовности Польши воевать за Украину.

«Заявление поляков – наконец-то проснулись: если Украина не сможет победить Россию, значит, Польша вступит в войну», – сказал он.

«Ну, уже было опровержение этих слов. Уже само посольство Польши во Франции опровергло слова во Франции», – огорчил пропагандиста Бондаренко.

«Но слово не горобець (воробей – ред.)», – разочаровано отреагировал Назаров.

«Польша, если вступит в войну, она – обречена воевать одна против России, потому что в таком случае 5-я статья Вашингтонского договора 1949 года не будет распространяться на Польшу. Если бы была агрессия относительно Польши, тогда да, тогда НАТО поддерживает своего члена. Если же Польша сама вступает в войну, то это её проблемы, с точки зрения договора. К сожалению, такой цинизм ситуации», – констатировал Бондаренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть