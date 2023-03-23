Киевский политолог: НАТО не впишется за Польшу против России

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Заявления польских политиков о готовности встать на защиту Украины в случае краха ВСУ, так и останутся на уровне заявлений.

Об этом в эфире канала «Да, это так!» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий канала, пиарившийся на имидже «адекватника», журналист Максим Назаров, после 24 февраля поклявшийся в лояльности бандеровскому режиму, напомнил слова польского посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского о готовности Польши воевать за Украину.

«Заявление поляков – наконец-то проснулись: если Украина не сможет победить Россию, значит, Польша вступит в войну», – сказал он.

«Ну, уже было опровержение этих слов. Уже само посольство Польши во Франции опровергло слова во Франции», – огорчил пропагандиста Бондаренко.

«Но слово не горобець (воробей – ред.)», – разочаровано отреагировал Назаров.

«Польша, если вступит в войну, она – обречена воевать одна против России, потому что в таком случае 5-я статья Вашингтонского договора 1949 года не будет распространяться на Польшу. Если бы была агрессия относительно Польши, тогда да, тогда НАТО поддерживает своего члена. Если же Польша сама вступает в войну, то это её проблемы, с точки зрения договора. К сожалению, такой цинизм ситуации», – констатировал Бондаренко.