Киевский политолог: «Невозможно скинуть Путина»

Вадим Москаленко.  
02.09.2023 22:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


В США понимают, что бесполезно пытаться тем или иным способом устранить президента России Владимира Путина.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В США понимают, что бесполезно пытаться тем или иным способом устранить президента России Владимира...

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«Я общаюсь со многими американскими политиками и экспертами, у них есть одно понимание, наши разговоры наталкиваются постоянно на один и тот же вопрос: «А что после Путина, и где гарантии, что преемник Путина будет лучше, чем Путин?»

В США абсолютно трезвые политики, и они чётко понимают, что сейчас нет никаких предпосылок для ухода Путина со своего поста, нет никаких возможностей», – сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что даже массированные ракетные атаки по всей России не заставят население РФ отвернуться от своего президента.

«Даже если завтра будем обстреливать Россию от Владивостока до Калининграда, он всё равно никуда не денется, и это не повлияет на настроения в самой России.

В США трезвая оценка ситуации, которая сегодня сложилась – на стабильность Путина и его перспективы переизбрания это (удары вглубь России) никак не повлияет», – добавил политолог.

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