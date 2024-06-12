Киевский политолог объяснил, почему победа Украины уже невозможна

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Нищую, обезлюдившую и залезшую в огромные долги Украину уже не спасёт даже внезапное установление мира.

Об этом в эфире видеоблога бежавшей из Украины пропагандистки Натальи Влащенко заявил тоже эмигрировавший политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если завтра закончилась война. Великолепно. Но скажите, какой у нас реальный ВВП, а не за кредитные доллары? Ноль. А должны мы сколько, 150 миллиардов, которые мы никогда в жизни не сможем отдать. Поколения украинцев будут батрачить для того, чтобы никогда не отдать этот долг. А вы смотрели демографию? Через 5-7 лет неизбежно, ничто уже не изменит этого, будет демографическая пропасть, куда мы упадём. Но давайте праздновать победу, почему нет. Демография, кредиты, финансы, экономика», – сказал Чаплыга.

«А я скажу, кто отпразднует победу. Это будут поляки, румыны, венгры, словаки, прибалты. Отпразднуют победу и другие официальные лица из Турции и других азиатских стран, которые не зря поучаствуют в конференции в Швейцарии. А где в этой схеме украинцы-победители? Я понимаю, что оставшийся в живых взвод украинцев воздвигнет флаг победы. И? Все остальные выразят благодарность за подвиг», – подчеркнул он.