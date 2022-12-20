Киевский политолог объяснил, почему поставка Patriot – не лучший сигнал для Киева

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Передача Украине американских зенитно-ракетных комплексов «Patriot» будет означать прямое вступление НАТО в конфликт с Россией, поскольку центр управления этими системами находится в США.

Об этом в эфире канала «Да это так» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если я тебе дам «Patriot», центр управления которых находится в США, то есть НАТО, то это будет уже фиксация прямого конфликта или нет?» – сказал Чаплыга. «Фиксация прямого конфликта, разумеется», – признал ведущий.

Политолог развил мысль, отметив, что в таком случае подписание мирного договора может произойти только между НАТО и РФ, где Украина – лишь один из пунктов.

«Значит, кто с кем здесь воюет и как? Так вот, мой друг. Если сто процентов бабла и сто процентов вооружений идет от меня, то кто с кем, где и как воюет? И кто п…дит от том, что может подписать Россия с Украиной – это все п…жь.

Единственное, что может быть – это подписание пакта между Россией и НАТО. По-другому никак. И об этом идет речь. Где одним из пунктов должны быть гарантии по Украине. Вот это реалистичный вариант», – подчеркнул украинский эксперт.