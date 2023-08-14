Киевский политолог объяснил, почему Украина не станет членом ЕС и НАТО

Анатолий Лапин.  
14.08.2023 13:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, ЕС, НАТО, Политика, Украина


Украина нужна Европе в качестве антироссийского буфера, а не конкурента.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Украина нужна Европе в качестве антироссийского буфера, а не конкурента. Об этом в эфире...

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«Никаких ближайших перспектив вступления Украины в Евросоюз не будет – это просто надо понимать. На это существует ряд определенных причин. Во-первых, Европа, посмотрев на войну в Украине, в очередной раз убедилась, что Европе и НАТО нужен определенный буфер между Европой и Россией. То есть те территории, в данном случае Украина имеется в виду, где если что-то произойдет, война какая-то, то она будет проходить не на территории Европы, а на территории Украины.

Европейцы, на самом деле, очень довольны, что Украина является ни членом НАТО, ни Европейского союза, что они не втянуты в эту войну, которая происходит», – заявил эксперт.

Он также считает, что Европа обманет Украину с вопросом послевоенного восстановления.

«В Европейском союзе не собираются за свой счет отстраивать Украину – мы это тоже должны понимать. Кредит на четыре года 50 миллиардов евро? «Окей, мы готовы вам предоставить», но это кредит, который надо будет вернуть». И 50 миллиардов евро на 4 года на самом деле – это копеечные суммы для восстановления разрушенной Украины», – говорит эксперт.

Он считает, что Украина в аграрном плане является конкурентом для восточноевропейских государств, потому допускать ее членство просто невыгодно.

«Мы должны понимать, что Украина является конкурентом для внутренних рынков Европейского союза и, в первую очередь, для прилегающих к нам аграрных государства. И мы это четко увидели – мы увидели, что Польша, Болгария, Венгрия, Румыния закрывают границы, чтобы не пускать украинское зерно, которое является конкурентом у них на рынке.

Это при том, что Украина не является членом Евросоюза. А если мы представим, что Украина станет членом ЕС, тогда они не смогут эти механизмы применять. А это значит, что существует как минимум 5 государств, которые сделают все, чтобы Украина не стала членом ЕС», – резюмировал Корнейчук.

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