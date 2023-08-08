Киевский политолог объяснил, почему Украине не светит вступление в ЕС

Вадим Москаленко .  
08.08.2023 21:40
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украинское общество может даже не надеяться на вступление в ЕС, потому что столкнувшийся с серьёзным кризисом Запад не станет возиться с обнищавшей экономикой страны на окраине.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости live» заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское общество может даже не надеяться на вступление в ЕС, потому что столкнувшийся с...

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«Сегодня в самой Европе есть несколько факторов, и первый из них – это фактор всемирного экономического кризиса. [Эксперты] прогнозируют, что уже в этом месяце может произойти очень серьёзный удар по финансовой системе Европы и США, упадут несколько больших банков.

Поэтому сегодня говорить о расширении ЕС, в условиях, когда ЕС готовится к кризису – это нонсенс», – сказал политолог.

Более того, Бондаренко подчеркнул, что сначала Украина должна дождаться своей очереди, хотя это и может занять более полувека.

«Второй момент – сегодня, как минимум, семь стран стоят в очереди к вступлению в ЕС. Им обещали раньше, чем нам. И Украина в данной ситуации должна встать в очередь. Я уже не говор о Турции, которая ещё с шестидесятых ждёт свою очередь, можно вспомнить и балканские страны», – резюмировал он.

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