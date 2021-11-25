Киевский политолог объявил Зеленского необольшевиком

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский якобы строит в стране систему, которая апеллирует к мнению самых бедных слоев населения.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Константин Бондаренко, обслуживающий интересы олигарха Рината Ахметова.

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По мнению эксперта, такой подход помогает президенту бороться с неугодными и оппозицией.

«Для него главный ресурс – это не финансы, не экономика. Наоборот, он будет говорить о том, что те, против кого я сегодня воюю, кому я бросил вызов или кто бросил вызов мне, они довели Украину до такого убожества, которое вы сегодня наблюдаете. А я делаю все по-другому. На самом деле, то, что сегодня внедряет Зеленский, – это необольшевизм. Необольшевизм, когда закон или некая конституционная основа являются вторичными. Первичной является воля, апелляция к мнению наибеднейших слоев населения, попытки объяснить, что кто был никем, тот станет всем, в том числе на очередных выборах, посмотрите на фракцию «Слуга народа», по какому принципу она создавалась», – утверждает политолог.

«Попытки показать, что будет абсолютно другая система власти, все те традиции, которые соблюдались ранее, были перечеркнуты. Это антитрадиционалистский подход. Ну и это апелляция к низменным чувствам людей. Таким, как зависть, невосприятие кого-то, кто является выше или богаче их и прочее-прочее. Реально это необольшевизм, который сегодня внедряется на общегосударственном уровне и является основой нынешней идеологии в стране», – заявил Бондаренко.