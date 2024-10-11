Киевский политолог: «Один Зеленский видит «победу на поле боя» – но звучит солидно»

На чём основаны заявления «просроченного» Владимира Зеленского о том, что ситуация на поле боя позволяет украинцам надеяться на «справедливое окончание войны в 2025 году», – тайна, покрытая мраком.

Об этом в своём видеоблоге заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский сказал, что ситуация на поле боя позволяет успешно закончить войну в 2025 году, если будет принят наш «план победы». Если честно, я не очень понимаю, что же на поле боя происходит такого выгодного для нас, что, благодаря нашему некому плану победы (здесь подразумевается некая массированная поддержка Запада), мы можем добить Путина или вытеснить хотя бы на границы до 24 февраля. Но пока мы находимся в обороне, пока мы планомерно отступаем и сдерживаем агрессора. Может, Зеленский подразумевал нашу курскую операцию. Что если нам помогут вооружением, мы сможем ещё дальше продвинуться в Курской области. В общем, что имел в виду Зеленский, на самом деле, не знает никто, наверное, кроме Зеленского. Но прозвучало солидно: вот, дайте нам реализацию нашего плана победы, и мы в 2025 году всё переломим и т.д. Что имеется в виду, непонятно», – недоумевал Корнейчук.

«Может быть, я ошибаюсь, может, примут наш план мира, и мы будем душить агрессора, и он будет соглашаться, бежать… и примет «формулу мира» Зеленского в том варианте, в котором изначально она была прописана. Ну, все рассказывают совершенно разное, разные версии, а вот у Зеленского вообще ситуация на поле боя позволяет нам надеяться на справедливое окончание войны в 2025 году. Что справедливое имеется в виду, до конца никто не понимает», – добавил политолог.