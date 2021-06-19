Киевский политолог опроверг миф о «принудительной русификации Крыма и Донбасса»

19.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинские политики утверждающие, что пророссийские симпатии жителей Крыма и Донбасса объясняются большим числом военных пенсионеров или переселенцев из РСФСР, забывают, что в эти же регионы советская власть осуществляла целенаправленное массовое переселение граждан из Западной Украины.

Об этом в беседе на канале «Первый казацкий» заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Ряд программ, например программа активного освоения и переосвоения юга Украины, связанная с созданием агропромышленного комплекса и привлечением рабочей силы с Украины для новых индустриальных центров, одновременно развивала и украинство. Я приведу только два примера. (Первый –) когда было обращено внимание на Крым не только как на южную часть УССР, но и как на неосвоенную территорию. Это огромная территория неосвоенных степей, которые требовали орошения и заселения, поэтому программа мелиорации той части, в которой был Северо-Крымский канал, она позволила развивать целые новые районы, ориентированные на работу с индустриальными сельхозпредприятиями. Им требовалась рабочая сила. Так вот, большая часть рабочей силы это были переселенцы из центральных и западных областей Украины. По статистике из почти 2 млн населения Крыма на начало девяностых годов около полумиллиона жителей Крыма были те, кто получал работу и с удовольствием переезжал в степную провинцию Крыма в семидесятые годы. Такой же процесс был и в связи с индустриализацией Донбасса. Когда в шестидесятые-семидесятые годы создавались новые горнодобывающие комплексы, которые требовали рабочей силы, то не хватало населения, которое на тот момент формировалось как продукт первой индустриализации тридцатых годов и потока специалистов, который был организован на Донбасс в тридцатые годы. Были созданы механизмы привлечения трудовой миграции из регионов Украины, где был избыток рабочей силы. А что означало привлечение? Это значило, что приезжали целые семьи из украинских областей из центра из запада Украины. По некоторым оценкам там преимущественно получали профессию и образование, и привлекались выходцы из центральных и западных областей Украины. Я уже не говорю о такой же миграционной волне, когда создавались индустриальные комплексы Днепропетровской и Харьковской областей», – сказал Андрей Ермолаев.