Киевский политолог панически боялся, что Путин прилетит на оранжевый майдан и уведёт всех за собой
Если бы во время «оранжевого» майдана 2004-2005 годов российский президент Владимир Путин приехал в Киев, очарованная таким действом Украина обезволила бы – и оказалась уже тогда под РФ.
Такое мнение на канале ProUA, который ведет бывший депутат Верховной рады русофоб Олесь Доний, получивший сотрясение мозга в ходе одной из парламентских драк, высказал киевский политолог Константин Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Эксперт, считающийся близкий к экс-премьеру Юлии Тимошенко, рассказал, чего он боялся в 20о5 году.
«Поделюсь своим большим страхом 2005 года. Я чего боялся, что Путин прилетит в Киев… Ющенко, помните, тянул всякий хлам на Майдан. Азаров…», – сказал политолог.
Ведущий заметил, что Азарова пригласил Петр Порошенко.
«Вместе с тем Ющенко там был, скандировал вместе с ним. Я боялся, что Путин прилетит на майдан, поддержит демократические выборы украинского народа, скажет: «А теперь мы с вами вместе идем в Европу и в НАТО». И уже к тому времени Украина была бы поглощена Российской Федерацией. То есть у него такой вариант был. Он им не воспользовался. Просто это чудо, что он им не воспользовался», – рассуждал Матвиенко.
