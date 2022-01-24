Киевский политолог паникует: Мы бессильны против российской армии

Украина кратно уступает России в ракетном вооружении, на море и в воздухе.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский журналист и политолог Виктор Савинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Украине фактически нечего противопоставить России на флоте и в защите воздушного пространства.

«У Украины существует еще несколько проблем, которые можно объединить в одну – это неполная номенклатура вооруженных сил. Что имеется в виду? У Украины нет флота, а соответственно, вся южная граница Украины полностью не прикрыта для проведения Россией десантных операций. То есть на сегодняшний день украинский флот не может запустить ни одну ракету.

Современные флотские операции – это, прежде всего, оценка количества пусков ракет тем или иным флотом. Украина вывела из состава флота и фрегат «Гетман Сагайдачный», и ракетный катер «Прилуки», в результате чего на сегодняшний день украинский флот не может произвести ни одного ракетного пуска. Самое грозное оружие, которое есть у украинского флота, это 20-мм пушка. Против ракеты «Калибр», летящей на полторы тысячи километров и уничтожающей объекты, намного большие, чем объекты, которые представляют из себя украинский флот, – это не война», – сказал эксперт.