Киевский политолог: «Победим, когда Россия повторит судьбу СССР»

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Новости Украины

Даже возвращение под контроль Киева потерянных территорий не станет полной победой Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил украинский политолог, один из инициаторов кампании «Выключи российское» Михаил Басараб.

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«Вытеснение России за пределы нашей страны будет лишь половиной победы. По результатам социологических исследований, 81 процент украинцев уверены, что мы победим, еще 16 – что, скорее всего, победим. По-моему, полная победа Украины – это когда Россия окажется в состоянии, в котором не может угрожать нам и другим странам по меньшей мере в ближайшие десятилетия, а возможно, и навсегда», – сказал эксперт.

По его словам, это должно произойти «из-за неизбежной масштабной дестабилизации внутри РФ», после чего «она прекратит существование в нынешних пределах и при нынешнем государственном устройстве».

«То есть повторит судьбу Советского Союза. Второй вариант – принудительное изменение режима внутри РФ после капитуляции, демилитаризация и денацификация по принципу постгитлеровской Германии. Будет изменена форма государственного правления, введены ограничения по вооружениям», – продолжает политолог-русофоб.

Правда, он уверяет, что в этом случае «Россия все равно распадется на более мелкие части».

«Либеральная и демократическая Российская Федерация невозможна – это обломок империи, держащийся на принуждении и агрессии. Она состоит из многих порабощенных народов, у которых нет общей идентичности. С большими потугами Москва пробует ее сформировать на основе имперского и советского мифов. Но сложно убедить якута, бурята или чеченца, что они – православные русские-ленинцы. Потому демократическая Россия долго не просуществует», – уверяет Басараб.