25.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Мнение, Оппозиция, Политика, Скандал, СМИ, Украина, Цензура
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Киевский политолог пожаловался, что его не зовут на каналы Медведчука

Украинские оппозиционеры активно внедряют методы Порошенко по стерилизации экспертной среды.

Такое мнение высказал на своей страничке в соцсети киевский политолог, глава центра “Третий сектор” Андрей Золотарев, комментируя редакционную политику телеканалов, относимых к группе влияния Виктора Медведчука и оппозиционной платформы “За жизнь”.

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По словам Золотарева, речь идет не только о привлечении под знамёна «За життя» ряда видных пропагандистов- порохоботов.

“Со стороны команды Бойко-Медведчука выставлено условие не рассказывать про 11 членов БПП и в проходной части ОппоПлатформы , как и не рассказывать о националистическом прошлом и прочих похождениях Ильи Кивы. В противном случае эксперты, которые не примут требование молчать про 11 друзей Порошенко, будут немедленно отлучены от каналов Медведчука-Левочкина: 112, News One, ZiK, «Интер», – утверждает политолог.

По словам Золотарева, “предложенная от имени оппозиционера Бойко политическая игра «черное» «белым» не называть и Киву не замечать выглядит странно”.

“Видимо, степенному и солидному Бойко в политической концессии «За життя» отведена роль ширмы для людей Порошенко и Авакова”, – резюмирует политолог.

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