Киевский политолог: Предложение Путина – это троллинг Зеленского и его «формулы мира»

Вадим Москаленко.  
17.06.2024 16:12
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным сценарий прекращения войны – это один из пунктов «формулы мира» Зеленского, сформулированного в противоположном виде.

Об этом на канале «Живой гвоздь» заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным сценарий прекращения войны – это один из пунктов «формулы...

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«Принципиальный вопрос – это статус оккупированных территорий. Здесь абсолютная несовместимость позиций, что подтвердило и заявление Путина, вот эти его псевдо-мирные предложения, которые он озвучил в пятницу как раз накануне саммита. Он потребовал – это был такой своеобразный троллинг в адрес Зеленского и его «формулы мира», – сказал политолог.

«Там один из главных пунктов выведение российских войск с украинской территории, ну а Путин сформулировал нечто похожее, но в противоположном виде. Что, мол, пусть Украина выведет свои войска якобы с российской территории, имея в виду аннексированные территории», – сокрушался Фесенко.

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