24.05.2018

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Киевский политолог предложил поставить памятник Колиивщине

Известный украинский политолог Кость Бондаренко высмеял идею киевской власти отпраздновать 250-летие крестьянско-гайдамайкого восстания второй половина 18 века, вошедшего в историю под названием “Колиивщина”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

“Почитал критику в адрес депутатов Киевсовета, которые приняли решение торжественно отметить 250-летие Колиивщины. Категорически не согласен с критикой! Это действительно весомая дата”, – написал он на своей страничке в соцсети..

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По мнению Бондаренко, украинцы как народ не получили никакой выгоды от обернувшихся массовой резней событий 250-летней давности.

“Они сыграли в чужую игру, в очередной раз доставая для кого-то каштаны из огня. Впрочем, как и впоследствии, в 2014 году. И как во многих других случаях. Кстати, отец Мельхиседек, который спровоцировал восстание, впоследствии получил повышение — стал игуменом Выдубицкого монастыря в Киеве. Заслужил”, – отметил политолог.

Памятник Гонте и Зализняку в Умани.

По словам Бондаренко, украинцы должны “как можно громче праздновать годовщину Колиивщины”.

“Как символ того, что история нас ничему не учит. И как символ того, как нас легко спровоцировать на бессмысленные действия — а потом еще и гордиться этой нелепостью, возводя ее в ранг одного из краеугольных камней отечественной истории. На празднование обязательно нужно пригласить послов Польши и Израиля (по крайней мере, выслушать, что они скажут на попытку пригласить их — думаю, несмотря на дипломатический протокол, они все-таки будут использовать преимущественно русский мат для аргументации своего отсутствия на торжествах).

А в центре Киева, на Европейской площади, нужно поставить памятник Колиивщине: по кругу — выдающиеся современники этой акции (Вольтер, Дидро, Руссо, Моцарт, Вашингтон и другие), с ужасом отворачиваются от основного постамента, на котором две фигуры — гайдамацкий вожак с освященным ножом и общественный активист в балаклаве и с коктейлем Молотова — дружно наступают на одни и те же грабли”, – добавил он.