Предпринимательский класс дружно покидает Украину – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
24.06.2024 17:24
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Бизнес, Дзен, Дискриминация, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина


На Украине не останется предпринимательского класса, который выдавливается чиновничьими временщиками-паразитами, уничтожающими здоровую структуру национальной экономики.

Об этом на канале «Политэксперт» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине не останется предпринимательского класса, который выдавливается чиновничьими временщиками-паразитами, уничтожающими здоровую структуру национальной...

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«Заметьте, какой в этой части [покидающих Украину] поток предпринимательского класса. Те, кто вывозят свои производства, бизнес, спасают свои капиталы, иногда просто в сумках. Уезжает самая активная часть общества, которая способна организовывать, носитель экономического опыта с кучей связей – это тоже важнейшая часть социального капитала.

Остаются те сферы, которые привязаны к государству. Где сейчас можно заработать? Только если работаешь по государственным подрядам. Предпринимательское чиновничество. Либо эти сферы, прямо связанные с паразитированием на публичных финансах – подряды, контракты, программы, заказы.

Это слой временщиков, это паразитарный подход к капиталу, они его не производят, а перераспределяют. Это кормушка для коррупционеров. Трагичная сторона в том, что в Украине господствующим стал не производительный промышленно-финансовый, торговый, а паразитарный капитал.

Некоторые деятели этого паразитарного капитала уже на слуху – как в условиях войны можно зарабатывать миллионы, разворачивать разные производственные сферы. Это ломает здоровую структуру национальной экономики», – сокрушался Ермолаев.

Он добавил, что когда говорят, будто после войны всё восстановят, возникает вопрос – на какие силы это будет опираться?

«Где те прогрессивные честные восстановители – менеджеры, финансисты, инвесторы, которые обеспечат вам эффективное, без краж, и прогрессивное, с точки зрения подходов, восстановление? Если вы сделали ставку и живёте, и закрываете глаза на паразитарный класс, который становится всё сильнее, богаче, который обсел все кормушки в системе исполнительной власти», – подчеркнул политолог.

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