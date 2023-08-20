Киевский политолог предрекает конфликт народа и Зе-власти

Бездарные и преступные действия киевского руководства подвели страну к той грани, за которой народ перестанет защищать интересы враждебного ему государства.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тотальная мобилизация ни к чему хорошему не приводит. Последняя тотальная мобилизация проводилась весной 1945 года в Германии, исторический опыт необходимо учитывать.

И необходимо, чтобы власть задумывалась – где та грань, за которой гражданин Украины будет понимать, что по эту сторону грани – защита Родины, а по ту сторону – защита режима; где та грань, за которой интересы граждан входят в конфликт с интересами режима.

Пока ещё эта грань не перейдена, но заявления и действия [киевского руководства] могут подтолкнуть к этой грани», – сказал Бондаренко.