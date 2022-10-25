Киевский политолог: Прекратить разговоры о крымско-татарской автономии, у Турции есть хитрый план!

Украина не должна заигрывать с меджлисовцами и обещать какие-то особые привилегии крымским татарам в случае гипотетического возвращения полуострова под контроль Киева. Обещанная крымско-татарская автономия приведет к тому, что очень скоро полуостров может перейти Турции.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Юрий Романенко, комментируя призыв главаря запрещенного в России меджлиса Рефата Чубаров к созданию автономии в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Романенко напомнил, что изначальной целью меджлисовцев являлась независимость Крыма.

«Крымские татары будут тащить тему автономии для того, чтобы в конечном итоге играть в независимость. Потому что в основополагающих документах меджлиса, когда он создавался в 90-е годы, там провозглашено стремление к независимости крымских татар как базовое. Они этого не скрывают. Они используют сейчас момент, точнее говоря, это начиналось еще при Порошенко, когда Порошенко для того, чтобы выиграть выборы, начал использовать крымско-татарскую тему и вокруг этого выстраивать нарратив, что они такие страдальцы, что мы им всем должны, что Украина должна им помочь. И, к сожалению, очень много украинцев повелись на этот разводняк от Порошенко», – заявил Романенко.

Предоставление автономии сейчас, по мнению украинского политолога, приведет к тому, что уже скоро с подачи Турции население Крыма может быть заменено.

«Нас крымская автономия научила тому, что это мощнейший инструмент подрыва нас изнутри. Соответственно, кто гарантирует, что с крымскими татарами не произойдет то же самое? А никто не гарантирует. Турки ведут очень мощную игру, мы с турками имеем очень хорошие отношения и все такое, турки нам помогают, мы им помогаем. Но история нам показывает, что времена меняются и меняются отношения между державами. И послезавтра, через 20 лет может так сложиться, что произойдет то же самое, что произошло когда-то в Косово, где косовары, албанцы были сначала меньшинством, потом они стали большинством, а потом они сделали независимое государство… Если мы не хотим очередной квест по поводу того, чтобы мы ломали голову, что нам делать с Крымом, то мы ни в коем случае не должны допустить крымско-татарскую автономию. Потому что, какой будет механизм – он будет очень простой. Они получат автономию, потом они начнут свозить из Узбекистана – вы же не знаете, что после депортации крымских татар там их сотни тысяч живут, и для них это будет абсолютно легальная лазейка перекочевывать сюда, потом через Украину в Европу или оставаться здесь. То же самое касается крымских татар в Турции, которых от трех до восьми миллионов, это одна из крупнейших общин в Турции. Этот механизм даст возможность быстро проникать сюда, Турция даст деньги в такое переселение, и очень быстро в Крыму начнет меняться демографический баланс. Очень быстро – это 15-20 лет», – предостерегает Романенко.