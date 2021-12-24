Киевский политолог пришел к выводу, что Путину надоела такая Украина

Новости Украины

Президент России Владимир Путин на вчерашней пресс-конференции дал понять, что больше не приемлет такого формата украинского государства.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Погребинского, это не означает, что решать украинскую проблему Россия будет военным путем.

«Для меня очевидно, что американцы озабочены прежде всего тем, что Россия явно дает понять, что для нее неприемлемо не только размещение на территории Украины вооруженных сил, которые будут представлять опасность для Российской Федерации, прежде всего, конечно, сил наступательного характера, но и сам факт сегодняшнего статуса Украины», – скзаал эксперт.

Он полагает, что это читается между слов, хотя Путин и не говорил прямо, что Россия не приемлет вообще такую Украину. Политолог добавил, что понимающие политические тексты должны сделать для себя вывод, что Москва будет добиваться того, чтобы Украина стала приемлемым для России соседом.

«Что это значит, никто не знает, но из всех этих слов американцы это поняли так, что Россия собирается захватывать Украину, ставить там правительство, которое устраивает Россию и так далее. Я бы не сказал, что этот вывод откуда-то с неба упал и что нет оснований. Основания для такого вывода есть, другое дело, что на мой взгляд, планов оккупировать Украину у Российской Федерации нет. Есть наверняка планы и пожелания как-то скорректировать курс, который ведет сегодняшняя Украина. В этом сомнений нет, но средства, которыми это может быть сделано, непонятны», – заявил Погребинский.